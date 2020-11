„Es wäre vielleicht ein gutes Jahr, um die Feuerwerkstradition zu beenden“

Die Diskussion darüber, ob privates Feuerwerk an Silvester verboten werden sollte, ist zwar nicht ganz neu, dieses Jahr aber besonders hitzig. Nie schien ein großflächiges Verbot so realistisch, wie jetzt, da die Corona-Pandemie unseren Alltag bestimmt: Durch Feuerwerk und Böllern kommt es jährlich zu Unfällen, sodass vermehrt Verletzte in Krankenhäuser eingeliefert werden. Krankenhäuser, die dieses Jahr durch die Pandemie ohnehin an ihre Belastungsgrenzen gebracht werden. Zudem fürchten viele, dass mit dem Feuerwerk auch die Partystimmung kommt und sich viele im Rausch nicht mehr an die Corona-Maßnahmen halten könnten. Ein solches Verbot wäre außerdem „nur“ eine von vielen Einschränkungen, die wir dieses Jahr akzeptieren mussten, um das Gesundheitssystem zu entlasten – und wirkt deshalb im Vergleich vielleicht auch weniger einschneidend als in den vergangenen Jahren.