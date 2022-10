Von Ohnmacht und Hoffnung in der Diaspora

Am 25. September, neun Tage nach dem Tod von Jina Mahsa Amini, schrieb mich eine ehemalige Schulfreundin an: „Ich musste bei all den Nachrichten über Iran an dich denken. Du hast da noch Familie, oder? Geht es allen gut?“ Ihre Worte lösten in mir komische, ganz unterschiedliche Gefühle aus – von der Wut auf das Mullah-Regime und die Zurückhaltung Deutschlands bis hin zum Stolz auf den Mut der Iraner:innen. Dieser manchmal undefinierbare Gemütszustand begleitet mich seit dem Beginn der Proteste konstant. Ich war dankbar für ihre Nachricht, doch gleichzeitig enttäuscht über die Frage: „Geht es allen gut?“ Sie zeigte mir einmal mehr, dass viele Menschen nicht wissen, dass die Menschen und insbesondere Frauen in Iran seit Jahrzehnten unterdrückt werden.