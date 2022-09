„Dieses Mal ist es anders – der Sturz des Regimes ist das Ziel“

Wer mit diesen Menschen gemeint ist, darüber dürfte Einigkeit bestehen unter den etwa 1800 Demonstrant:innen, die sich am frühen Mittwochabend vor dem Brandenburger Tor versammelt haben. Es sind die Machthaber in Iran und ihre Unterstützer und Handlanger. Zhina Mahsa Amini, die mutmaßlich von der iranischen Sittenpolizei ermordet wurde, sei ein wichtiges Symbol, sagt die 28-jährige Namensverwandte, Mahsa Behroozian. Aber es ginge mittlerweile um mehr als die frauenfeindlichen Schikanen und die Verbrechen der Sittenpolizei – das Regime müsse endlich gestürzt werden. Sie selbst sei 2015 aus Iran nach Deutschland gekommen, weil sie die Enge dort nicht mehr ausgehalten habe. Sie sei zum Beispiel beim Auto fahren wegen ihrer Kleidung angehalten worden und habe an der Uni viele sinnlose Religionskurse machen müssen. „Wenn man in Iran lebt, kommt einem das alles normal vor, aber wenn man hier ist und das von außen sieht, denkt man nur: What the fuck“, sagt Mahsa.

„Im Westen wird das Sterben im Nahen Osten einfach als normal angesehen“

Wie, glaubt sie, könne das Regime ein Ende finden? „Ich hoffe, durch friedliche Proteste.“ Eine ihrer Freundinnen ruft von der Seite: „Nein, es kann nur eine blutige Revolution geben!“