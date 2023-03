Niemand will zurück in ein Leben, in dem Unterdrückung normal ist

Auch nach sechs Monaten hat sich an dem Ziel, dem Sturz der islamischen Regierung, nichts verändert. Doch die Art der Proteste hat sich gewandelt: Sie sind inzwischen Teil des Alltags und werden jeden einzelnen Tag gelebt. Es wird immer normaler, auf den Straßen Frauen ohne Kopftuch zu sehen – obwohl sie noch immer ein großes Risiko tragen. Die Freitagsproteste in Zahedan, der Hauptstadt der Provinz Sistan und Belutschistan im Südosten Irans, halten auch nach mehr als 20 Wochen an, trotz der fortbestehenden Gewalt gegen die Demonstrierenden. Die nächtlichen Anti-Regime-Rufe aus den Fenstern und Balkonen in zahlreichen Städten Irans sind fester Bestandteil des Abends. Das Sprühen von Anti-Regime-Slogans an die Wände in den Städten ist zu einer gängigen, kraftvollen Ausdrucksform geworden, trotz fortbestehender Festnahmen. Und die Menschen streiken als Protest gegen das Regime: So haben Mitte Januar Arbeiter:innen der Erdölindustrie gestreikt, unter anderem in Ahwaz, Shiraz, Ilam und Asaluyeh. Ende Februar legten Arbeiter:innen wichtiger Industriezweige ihre Arbeit nieder: Eisenwerksarbeiter:innen in Isfahan, Landarbeiter:innen in Ahwaz, Stahlarbeiter:innen in Yazd oder Arbeiter:innen der Kraftwerke in Adabil.