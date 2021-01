Video einer Paralympics-Sportlerin zu übergriffigem Verhalten geht viral

„Ich habe keine Beine“, sagt sie. „Das passiert so oft. Ja, ich bin jung, ich bin sportlich, vielleicht wirkt es so, als ob für mich alles ganz einfach wäre. Aber es ist dennoch wirklich hart. Meine Beine sind schwer, sie tun mir weh, ich habe deswegen Schmerzen.“ In einem Interview mit Buzzfeed erklärt sie, dass sie die falschen Anschuldigen verletzen würden. Ja, auf den ersten Blick sehe man ihr die Behinderung nicht immer an, sagt sie: „Aber ich habe schon mehr Operationen hinter mir, als ich zählen kann. Mein ganzes Leben musste ich mich anpassen. Ich verlasse mich auf meinen Behindertenausweis.“ An manchen Tagen schmerzten ihre Beine nicht so sehr, an den meisten Tagen aber schon.