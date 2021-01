Das ist: Jon Ossoff, der mit 33 in den US-Senat gewählt wurde

Daraus lernen wir ...

... dass es sich für die Demokraten gelohnt hat, sehr viel Geld und Energie in den Wahlkampf in Georgia zu stecken. Der Staat ist der letzte, der im Zuge der US-Wahl ausgezählt wurde. Der scheidende Präsident Donald Trump hat mehrfach behauptet, dass dort Wahlbetrug vorliege, konnte das aber bis heute nicht belegen. In einem Telefonat forderte Trump den Secretary of State in Georgia, Brad Raffensperger, sogar direkt dazu auf, genügend Stimmen für ihn „zu finden“ und das Ergebnis „nachzuberechnen“. Raffensperger ist für die Wahlaufsicht in Georgia verantwortlich. Jetzt können die Demokraten final aufatmen.