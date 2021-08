Warum ein junger Lokführer streikt

Zehntausende Passagiere waren bereits betroffen, hunderte Züge sind ausgefallen in den ersten beiden Tagen des Streiks. Auf 100 Millionen Euro Schaden für die deutsche Wirtschaft werden die Folgen vom Institut der Deutschen Wirtschaft geschätzt. Am Tag. Geht aber eben nicht anders, findet Janik. Im ersten Quartal 2021 sind die Reallöhne gegenüber dem Vorjahr um zwei Prozent gesunken. Die GdL will mit ihrer Forderung ansteuern gegen die Inflation. Unter anderem fordert sie Gehaltserhöhungen um 3,2 Prozent über einen Zeitraum von 28 Monaten. Die Bahn möchte jedoch, dass dieser Zeitraum 40 Monate beträgt. Und so ging es hin und her, bis schließlich gar nichts mehr ging. „Man kann sich nicht alles gefallen lassen“, sagt Janik. Er und seine Kolleginnen und Kollegen hätten während der ersten, zweiten und dritten Corona-Welle gearbeitet. Tag und Nacht. Teilweise in fast vollständig leeren Zügen. Teilweise in überfüllten Zügen mit erhöhter Infektionsgefahr gerade für die Zugbegleiter, die hier ja auch demonstrieren. Genauso in den Tagen nach der Flutkatastrophe. „Und trotzdem gibt es vom Arbeitgeber kein Dankeschön, keine Prämie. Das sorgt für schlechte Stimmung.“ Deshalb sägt Janik nun in seiner orangenen Streikweste an der Beliebtheit seines Arbeitgebers und damit sägt er auch an seinem eigenen Lokführerstuhl, um hoffentlich bald noch komfortabler darauf sitzen zu können.