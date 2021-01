„Von Jugendlichen habe ich die eindrucksvollsten Geschichten über Pläne und Träume gehört“

Die meisten Europäer*innen gehen auch davon aus, dass die Menschen in Libyen freiwillig in die Boote steigen. In eurem Dossier wird aber mehrfach darauf hingewiesen, dass das bei vielen gar nicht der Fall ist.

In Libyen kommt es sehr häufig zu Entführungen, die Menschen müssen dann zum Beispiel mehrere Wochen ohne Lohn auf dem Bau arbeiten, werden als unbezahlte Haushaltshilfen wie Sklaven gehalten, die das Haus nicht verlassen dürfen, oder sie werden willkürlich in Internierungslager gesteckt. Dort werden sie und ihre Familien in den Heimatländern häufig um „Lösegeld“ erpresst und teilweise direkt an die Schlepper weitergereicht. Viele haben mir auch berichtet, dass sie fliehen wollten, aber in dem Moment, in dem sie die seeuntauglichen Boote gesehen haben, sagten: „Da steige ich nicht ein!“ Doch die Option, umzudrehen, gibt es dann nicht mehr, die Schlepperbanden gehen extrem brutal vor. Viele Menschen geraten auch schon lange vor diesem Zeitpunkt in eine Gewaltspirale aus Erpressung und Verschleppung, aus der sie nicht mehr fliehen können.