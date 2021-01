„Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Leid überhaupt ertragen kann“

„Es kann einfach nicht sein, dass wir Menschen hier erfrieren und verhungern lassen. Und das direkt vor der Haustür der EU.“ So fasst Anja ihre Fassungslosigkeit über das zusammen, was derzeit in Bosnien an der Grenze zu Kroatien passiert. Die 25-jährige Schweizerin ist Pressesprecherin von „No Name Kitchen“ (NNK), einer spanischen NGO, die Geflüchtete mit Nahrung, Kleidung und Schlafsäcken versorgt und ihre Situation nach außen kommuniziert. Ihren vollen Namen möchte sie nicht nennen, da die NGO mit den bosnischen Behörden in Schwierigkeiten geraten köntte. Anja befindet sich mit ihrem Team in der Stadt Bihać, die im Nordwesten Bosniens direkt an der kroatischen Grenze und damit auch an der Grenze zur EU liegt.