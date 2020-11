„Wir nehmen diesen Putsch persönlich“

Wie geht es für euch jetzt weiter?

In den nächsten Tagen wird es erstmal Trauermärsche in Erinnerung an Bryan und Inti geben. Ihr Tod darf nicht in Vergessenheit geraten. Wenn wir diesen Schock überwunden haben, werden wir die Proteste gegen das Parlament wieder aufnehmen. Wir werden nicht still sein – es muss sich endlich etwas an der politischen Struktur des Landes ändern.