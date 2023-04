Während des Ramadan essen Fastende erst nach Einbruch der Dunkelheit.

Jedes Jahr fasten um die fünf Millionen Muslime in Deutschland, das besagt eine Studie des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aus dem Jahr 2020. Am kommenden Freitag geht der Ramadan in diesem Jahr zu Ende, er endet mit dem Zuckerfest. Ich faste jedes Jahr. In einer mehrheitlich nicht-muslimischen Gesellschaft ist das jedoch nicht immer ganz einfach. Ich erinnere mich nicht an ein einziges Gespräch aus der Schule, der Uni oder dem Berufsalltag zum Thema Ramadan, nach dem ich mich nicht wie von einem komplett anderen Planeten gefühlt habe. Während Heilfasten und Intervallfasten auf Instagram omnipräsent sind und es ganz normal ist, sich „zum Entschlacken“ fünf Tage von teuren Säften zu ernähren, wird das religiöse Fasten oft direkt mit den Worten „das könnte ich niemals“ kommentiert. Einmal stand ich in einer Runde mit einigen deutschen weißen Männern, die mir mit Zigarette in der Hand erklärten, wieso das Fasten ungesund sei. Dabei hat das religiöse Fasten, also der komplette Verzicht auf Essen und Trinken für eine bestimmte Anzahl an Stunden, genauso wie andere Arten des Fastens auch, viele medizinische Vorteile, das zeigen Studien.

Während des Ramadans klingelt mein Wecker um halb fünf Uhr morgens, noch vor dem Sonnenaufgang, besonders leise, damit mein einjähriger Sohn nicht wach wird. Bis es hell wird, versuche ich noch etwas zu essen und viel Wasser zu trinken. Denn zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang heißt es: kein Essen und kein Trinken. Das ist zur Mittagszeit auf der Arbeit gar nicht so einfach. Während die Kolleg:innen genüsslich essen, schauen mich viele von ihnen mitfühlend an und fragen, ob das vor mir „denn wirklich okay wäre“. Ja, ist es.

Zu keiner anderen Zeit im Jahr schätze ich es mehr, nette Menschen um mich herum zu haben

Der Ramadan verändert jedes Jahr aufs Neue die Art und Weise, mit der ich auf die Welt schaue. Ich merke, wie viel Zeit ich plötzlich habe. Verrückt, wie oft ich in meinem Alltag den Kühlschrank öffne und schließe. Jedes Jahr wird mir aufs Neue bewusst, wie gut es mir in so einem wirtschaftsstarken Land wie Deutschland geht. Die Ramadanzeit macht mich dankbarer. Denn nichts ist vergleichbar mit dem ersten Biss und dem ersten Schluck, den man nach dem Fastenbrechen zu sich nimmt. Manchmal stutze ich darüber, wie selbstverständlich ich das ganze restliche Jahr davon ausgehe, jeden Tag zwei warme Mahlzeiten zu mir zu nehmen. Und ich achte mehr darauf, was ich eigentlich alles essen kann: Während meine Großeltern in Pakistan ihr Fasten jeden zweiten Tag mit derselben Mahlzeit brechen, habe ich das Privileg, von Biryani bis Pizza alles Mögliche zu essen. Doch wenn ich ehrlich bin, steht gar nicht das Essen im Mittelpunkt sondern die Gemeinschaft. Jeden Abend bereiten wir gemeinsam in der Küche die Mahlzeiten vor, überbrücken die letzte halbe Stunde durch Spiele oder etwas Sport, um dann besinnlich mit Einbruch der Dunkelheit das Fasten zu brechen. Zu keiner anderen Zeit im Jahr schätze ich es mehr, Menschen um mich herum zu haben. Ramadan, das sind auch die kurzen Spaziergänge am Abend, das gemeinsame nächtliche Gebet in der Moschee und die tiefgründigen Gespräche mit den Geschwistern beim Mitternachtssnack. Eine besondere Zeit, die von Muslim:innen weltweit jedes Jahr sehnsüchtig erwartet wird.