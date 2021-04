Feminismus im Namen des Herrn

In ihren Gottesdiensten versucht die gebürtige Kölnerin deshalb, immer wieder Geschichten von selbstbestimmten, mutigen Frauen zu erzählen – die es ihrer Meinung nach in der Bibel durchaus gibt. „Zum Beispiel Maria von Magdala. Ich will diesem Namen Emotionen und Mut zuordnen. Hervorheben, wie sich diese Frau behauptet hat in dieser krassen Zeit, in der sie als Widerständige mit dem Tod am Kreuz bestraft worden wäre“, sagt die baptistische Pastorin. Im Neuen Testament gebe es laut Mira in allen Ämtern Frauen in Machtpositionen. Etwa Prophetin und Richterin Debora, Königin Esther und Apostelin Junia.