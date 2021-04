Drei Fastende teilen ihre Ramadan-Lieblingsrezepte

Doch wegen der Corona-Pandemie muss vieles, was eigentlich zum Ramadan gehört, auch in diesem Jahr wieder ausfallen. Große Familientreffen oder Feiern mit Freund*innen können nicht stattfinden. Fastenbrechen bedeutet also dieses Jahr für viele Muslim*innen: Feiern ja – aber nur alleine oder im ganz kleinen Kreis. Und wenn man schon die Familie nicht um sich haben kann, ist das Essen natürlich umso wichtiger. Deshalb haben wir drei junge Muslim*innen gefragt, mit welchem Gericht sie am liebsten das Fasten brechen.