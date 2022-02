Hätten Said Nesar Hashemi und Hamza Kurtović den rassistischen Anschlag von Hanau überleben können?

So widerspricht das neue Gutachten der britischen Rechercheagentur an wichtigen Stellen der Version der hessischen Staatsanwaltschaft. Und könnte die Sichtweise auf die Tatnacht ändern. „Unsere Ergebnisse zeigen“, erklärt Robert Trafford,einer der privaten Ermittler von Forensic Architecture, „dass die zwei Opfer in der Arena Bar den Angriff hätten überleben können, wenn der Notausgang offen gewesen wäre und sie das gewusst hätten.“ Und die Rekonstruktion seines Teams scheint das zu belegen: Im Video „Hanau-Anschlag: der Notausgang“ tritt der Täter um 22:00:23 Uhr in den Kiosk mit Durchgang zur Bar. Einer der Überlebenden, Said Etris Hashemi, sieht ihn genau zu diesem Zeitpunkt mit der Waffe ins Gebäude kommen. Um 22:00:32 Uhr tritt der Täter dann in den Barraum und eröffnet das Feuer. „Die Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt, an dem der Täter gesehen wird, und dem Zeitpunkt, an dem er die Bar betritt, beträgt neun Sekunden“, erklärt Trafford. „Um dies festzustellen, haben wir die Videos der Überwachungskameras nach einer Methode synchronisiert, die in unseren Untersuchungen dutzende Male getestet und in Gerichtssälen und parlamentarischen Untersuchungen auf der ganzen Welt vorgestellt wurde. “ So untersuchte das Team zum Beispiel auch den Mord an Halit Yozgat durch den NSU oder illegale Pushbacks an der türkisch-griechischen Grenze. In der Animation von Forensic Architecture zum Anschlag von Hanau, die die Anwesenden in ihrem Echtzeit-Fluchttempo anstatt ins Lager zum Notausgang laufen lässt, gelingt es den Flüchtenden in diesen neun Sekunden, die Bar zu verlassen.