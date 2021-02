„Deutschland schuldet mir ein Leben“

Am Freitag ist der rechtsextreme Anschlag in Hanau ein Jahr her. Am 19. Februar 2020 zielte der Täter mit seiner Waffe gezielt auf Personen mit Migrationshintergrund und ermordete neun junge Menschen: Gökhan Gültekin, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Hamza Kurtović, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov. Er erschoss sie in der Shisha-Bar Midnight am Rande der Hanauer Innenstadt und in einer wenige Meter weiter liegenden Café-Bar. Wenig später eröffnete er in einer weiteren Bar im Hanauer Stadtteil Kesselstadt erneut das Feuer. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. „Wir stellen uns denen, die versuchen, Deutschland zu spalten, mit aller Kraft und Entschlossenheit entgegen“, sagte Kanzlerin Angela Merkel anlässlich des Jahrestags. Doch die Hinterbliebenen der Opfer fühlen sich von Politik und Polizei im Stich gelassen, schlafen kaum, sind verzweifelt. Emiş Gürbüz, Çetin Gültekin und Armin Kurtović erzählen, wie sie das vergangene Jahr erlebt haben und was sie fordern.