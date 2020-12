„Die Geflüchteten sollen zu Geistern werden“

Wie halten sich die Menschen warm?

Das ist gerade kaum möglich. Denn es ist alles nass und ziemlich windig, also ist es auch schwierig, Feuer zu machen, was nur in Ausnahmefällen genehmigt wird. Zudem ist es für die Menschen kaum möglich, an Feuerholz zu kommen. Aufgrund der Corona-Ausgangsbeschränkungen dürfen sie nur ein Mal pro Woche raus aus dem Lager. Es darf nicht sein, dass nach fünf Wintern, in denen Menschen in improvisierten Lagern bei Null Grad draußen campen müssen, die nahezu gleichen Zustände in einem neuen Lager herrschen, für das die EU sehr viel Geld ausgegeben hat. Wir befinden uns in einem normalisierten Ausnahmezustand – der aufrecht erhalten wird.