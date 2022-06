Trans Personen müssen sich endlich nicht mehr vor dem Staat rechtfertigen

Das neue Gesetz macht den Prozess zu einem reinen Verwaltungsakt – ohne, dass sich Betroffene für ihre Existenz rechtfertigen müssen. Für sie ist das Leben ohnehin anstrengend genug. Vor der Entscheidung, Geschlecht und Name vor dem Gesetz zu ändern, liegen oft Jahre voller Zweifel. Das neue Gesetz ermöglicht etwas, das selbstverständlich sein sollte: Dass Menschen auch offiziell mit dem Geschlecht leben können, dem sie angehören. Das TSG steht seit 40 Jahren, also seit seinem Bestehen, in der Kritik, Verbände wirken ehrenamtlich schon lange darauf hin, es abzuschaffen. Dass es erst jetzt dazu kommt, liegt auch daran, dass Politik in Deutschland vor allem von Menschen gemacht wird, die nicht marginalisierten Gruppen angehören. Erst seit September 2021 sitzen mit Nyke Slawik und Tessa Ganserer (beide Grüne) zwei offen als trans lebende Menschen im Bundestag.