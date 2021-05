Was das Selbstbestimmungsgesetz für Betroffene bedeutet hätte

Vor nun schon fast drei Wochen haben die Grünen ihren Gesetzesentwurf zum Selbstbestimmungsgesetz veröffentlicht. Damit soll es endlich möglich sein, den Namen und Geschlechtseintrag selbstbestimmt ändern zu lassen, ganz ohne Hürden. An dem Tag war ich bis spät abends unterwegs und kam komplett fertig um 22 Uhr Zuhause an. Ich wollte nur kurz nochmal auf Twitter, bevor ich schlafen ging. Meine ganze Timeline war voll mit Tweets über dieses Gesetz. Ich konnte es gar nicht richtig glauben. Was ich dort las, schien einfach perfekt. Ich war aufgeregt und setzte mich direkt dran, den Gesetzesentwurf zu lesen. Allein die Vorstellung, dass es möglich sein könnte, so ein progressives Gesetz in Deutschland zu haben, machte mich richtig emotional. Die Möglichkeit, selbstbestimmt den eigenen Namen und den Geschlechtseintrag offiziell ändern zu können, wäre einfach so ein großer Schritt auf dem Weg zur Akzeptanz für trans*, inter und nicht-binäre Menschen.