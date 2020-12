„Transfeindlichkeit ist tief in unserer Gesellschaft verankert“

Auch der von der Aktivistin Gwendolyn Ann Smith begründete Transgender Day of Remembrance (TDOR) am 20. November soll daran erinnern, dass weltweit transgeschlechtliche Menschen Gewalt, Hass und strukturellen Ungerechtigkeiten ausgesetzt sind. Er ist zugleich ein Gedenktag für Hunderte von trans Menschen, die jedes Jahr ermordet werden. Im vergangenen Jahr wurden 350 Fälle gezählt – häufig werden transgeschlechtliche Menschen aber in der Polizeistatistik nicht als trans erfasst und in vielen Staaten ist Queerfeindlichkeit kein eigener Tatbestand. In Deutschland werden angezeigte transfeindliche Taten in einer Statistik des Bundesinnenministeriums nicht eigens ausgewiesen. Die Zahl der sogenannten politisch motivierten Straftaten gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans und inter Personen wird für 2019 mit 576 angegeben, ein Bericht für 2020 liegt noch nicht vor. Eine aktuelle Studie zeigt aber auch: Nur wenige queere Menschen zeigen homofeindliche oder transfeindliche Gewalt an. Hier berichten zwei Frauen von ihren Erfahrungen mit Transfeindlichkeit in Deutschland.