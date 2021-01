„Die Politik in Deutschland muss für alle Teile unserer Gesellschaft da sein“

Warum brauchte es ein solches Netzwerk?

„You can’t be what you can’t see“ – wir schaffen über Sichtbarkeit die Grundlagen dafür, dass die Realitäten der deutschen Gesellschaft bald auch in öffentlichen Führungspositionen ankommen. Mittlerweile gehören zu unserem Netzwerk bereits mehr als 150 Kolleg*innen des Auswärtigen Amts, die sich ehrenamtlich für mehr Diversität und Inklusion einsetzen. Seit dem NSU und NSU 2.0, Hanau und Halle sowie dem Mord an George Floyd ist der Diskurs zu strukturellem Rassismus auch in Deutschland angekommen. Ich setze mich dafür ein, dass die Bundesregierung erkennt, dass Diversität und Chancengerechtigkeit ein Gewinn für uns alle sind und nachholen, was trotz dem dringenden Handlungsbedarf bisher versäumt wurde. Politik und Verwaltung in Deutschland müssen für alle Menschen und alle Teile unserer Gesellschaft da sein. Der kürzlich veröffentliche Maßnahmen-Katalog des Kabinettsausschusses gegen Rechtsextremismus und Rassismus ist ein wichtiger erster Schritt. Jetzt gilt es, diese Versprechen auch umzusetzen.