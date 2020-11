So kommst du gut durch die Nacht der US-Wahl

Keine Tippspiele

Es ist verständlich, dass du endlich, endlich wissen willst, wie diese Wahl nun ausgehen wird. Deshalb suchst du wie so viele andere eine Orientierung in Tippspielen, vermutlich mit der Hoffnung: „Wenn zehn meiner 15 Freund*innen glauben, dass xy gewinnt, dann wird das schon so sein.“ Aber – du weißt es vermutlich selbst – die Spekulationen deiner Freund*innen sind hier einfach unerheblich. Sie durften (vermutlich) nicht in den USA wählen und wären sonst eben auch keine kritische Masse. Das einzige, was das Tippspiel mit dir macht: Es bringt dich dazu, die Optionen immer weiter im Kopf durchzuspielen. Und das trägt leider wirklich nicht dazu bei, dass du dich entspannst.