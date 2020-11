„Ich kann kaum erwarten, dass diese Wahl endlich vorbei ist“

An diesem Dienstag finden in den USA die 59. Präsidentschaftswahlen statt. In aktuellen Umfragen liegt der Demokrat Joe Biden vor dem amtierenden Präsidenten Donald Trump. Das muss aber nichts heißen. Denn abgesehen davon, dass sich Meinungen ändern könnten und Umfragen nicht immer aussagekräftig sind, gewinnt in den USA nicht zwingend der Kandidat mit den meisten Wählerstimmen.