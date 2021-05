„Kritik an der israelischen Politik ist nicht automatisch antisemitisch. Einige nutzen diese Kritik aber, um ihre antisemitischen Einstellungen zu rechtfertigen. So war es zum Beispiel bei Protesten nach Trumps Entscheidung, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. In Deutschland wurden Israel-Flaggen verbrannt. In Schweden gab es sogar einen Brandanschlag auf eine Synagoge. Judenfeindlichkeit gibt es nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Dennoch denke ich, dass Deutschland eine besondere Rolle in Bezug auf die Israelkritik einnimmt. Der Holocaust war ausschlaggebend für die Staatsgründung Israels und damit auch für die Teilung Palästinas. Deswegen finde ich Deutschlands Kritik an der israelischen Politik teilweise schwierig.