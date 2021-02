Was ist Antiziganismus?

In Deutschland leben ungefähr 80 000 bis 140 000 Sinti*zze und Rom*nja. In der EU sind es schätzungsweise 10 bis 12 Millionen. Damit sind sie die größte ethnische Minderheit in Europa. Besonders in Südosteuropa leben sie von der Gesellschaft ausgegrenzt in Armut. Im März 2020 wurden Rom*nja in Bulgarien dafür verantwortlich gemacht, das Corona-Virus eingeschlappt zu haben. Laut Berichten des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma wurden daraufhin mehrere Rom*nja-Stadtviertel abgeriegelt.