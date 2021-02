„Das Private ist noch nicht politisch, es muss erst dazu gemacht werden“

Am 19. Februar 2020 hat ein Rassist in Hanau neun Menschen erschossen. Du hast damals noch an deinem Buch gearbeitet und den Anschlag darin aufgenommen. Es fällt der Satz: „Der Anschlag in Hanau hat alles verändert.“ Hat er auch das Buch verändert?

Ich hatte schon vorher geplant, mit einem rassistischen Anschlag zu enden. Zum einen, weil der Shirtstorm gegen Rachel Dolezal aufgehört hat, als ein weißer Rassist, Dylann Roof, in Charleston neun Schwarze erschossen hat, und klar war, dass man jetzt erst mal nicht mehr in dieser Form über das Thema sprechen kann. Zum anderen, weil ich schockiert war, dass diese Anschläge in der deutschen Literatur nicht vorkommen – das ändert sich gerade, etwa zeitgleich mit meinem Buch erscheinen zum Beispiel die Romane von Hengameh Yaghoobifarah und Shida Bazyar, die sich damit auseinandersetzen. Als Hanau passierte, wollte ich keinen fiktiven Anschlag mehr ins Buch hineinschreiben, sondern den realen Opfern ein – wenn auch sehr kleines – Denkmal setzen.