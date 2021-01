„,Nie wieder‘ hat nichts mit der Realität zu tun“

Avital Grinberg ist Teil der Initiative. Die 25-Jährige hat in Berlin Kunstgeschichte studiert, gerade lebt sie in Jerusalem und studiert Jewish Studies. Außerdem ist sie im Vorstand der Jüdischen Studierendenunion Deutschlands und der World Union of Jewish Students. Am Telefon erklärt sie, was hinter der Initiative steckt: „Wir wollen dazu anregen, Erinnerungskultur zu überdenken“, sagt sie, und weiter: „Wir jungen jüdischen Menschen haben gemischte Gefühle, wenn es um Erinnerungskultur geht. Wir alle sind in Deutschland geboren, aber wenn es um die Shoah geht, dann fühlen wir uns nicht unmittelbar deutsch. Denn wir waren auf der anderen Seite.“ Dieses Gefühl will die Aktion in Worte fassen. Die Statements wurden auf Facebook veröffentlicht. Der 27. Januar sei extrem politisiert, sagt Avital Grinberg: „Einen Tag im Jahr sind Politik, Presse, Social Media, einfach alle Menschen im öffentlichen Leben traurig, sie posten einen Hashtag und denken dann, dass damit ihre Arbeit getan ist. Das ist frustrierend. So wollen wir das nicht.“