So kannst du am Holocaust-Gedenktag KZ-Gedenkstätten besuchen

In Mauthausen war das größte Konzentrationslager Österreichs. Von 1938 bis 1945 waren in dem Lager etwa 195 000 Menschen interniert, mehr als die Hälfte von ihnen kam während dieser Zeit um. 4500 Juden wurden durch Gas ermordet, 95 000 Inhaftierte starben, vor allem an den unmenschlichen Haftbedingungen und an den Arbeitsbedingungen in den Granitwerken, die von der SS neben dem KZ betrieben wurden. Die Gedenkstätte ist derzeit geschlossen, doch hatte bereits während des ersten Covid19-Welle über 50 Kurzvideos erstellt, in denen Mitarbeiter*innen Ausstellungsstücke der Gedenkstätte vorstellen und deren Geschichten erzählen. Außerdem gibt es eine virtuelle Karte des Geländes mit Informationen, Fotos und Audioguide.