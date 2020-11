„Wir müssen mit den IS-Rückkehrern umgehen lernen“

Was hat das mit euch gemacht, dass „der Schrecken“ des IS in Form von Oliver auf einmal ein Gesicht bekommen hat?

Mariam: Ich hatte das Gefühl, dass irgendwie eine Banalität entsteht. Man hatte ja die Propagandabilder im Kopf, in denen der IS sich als so unglaublich stark dargestellt hat und dann sieht man auf einmal, was da für Gesichter zum Teil dahinter stecken. Da denkst du, das kann doch nicht sein. Das sind die Monster? Das sind die Monster, die da drüben die Köpfe abhacken?