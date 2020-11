„Ich habe versucht, alle 15 Minuten ein Lebenszeichen zu schicken"

Am Montag wurden in der Wiener Innenstadt vier Menschen bei einem islamistischen Terroranschlag getötet, mehrere Personen wurden schwer verletzt. In den Stunden der Panik und Ungewissheit war die Stadt voll mit Polizei und Rettungskräften. Lange Zeit war unklar, ob es weitere Täter gibt oder ob die Gefahr bereits gebannt war, nachdem ein Täter erschossen worden ist. Etliche Wiener*innen leisteten in dieser Nacht Außergewöhnliches: Ein Café-Betreiber sah den Täter und brachte andere in Sicherheit. Ein Sanitär fuhr mit mulmigem Gefühl zum Einsatzort. Eine Lehrerin erklärte ihren Schüler*innen die Tat. Ein Seelsorger sprach bis zum Morgengrauen mit Menschen, die nicht weiter wussten. Ein Journalist fürchtete um sein Leben und fing dann damit an, über das Attentat zu recherchieren. Sie alle erzählen von dem, was sie am Montag und am Tag nach dem Anschlag erlebt haben.