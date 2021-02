Wenn Religion jungen Frauen die Sexualität raubt

Diese Unterdrückung ist kein rein religiöses Problem. Sie ist nicht davon abhängig, wie oft in einer Familie oder Gemeinde gebetet wird, aber davon, wie sehr Religion und patriarchalische Traditionen ineinandergreifen. Die Strukturen sind weniger offensichtlich als ein Kopftuch und lassen sich auch in christlichen oder jüdischen Gemeinden wiederfinden. Sie bleiben für Außenstehende oft unsichtbar. So erkannten auch Claras Eltern nicht, was es für ihre Tochter bedeutete, als sie einer evangelischen Freikirche in NRW beitraten. Clara und ihr älterer Bruder wuchsen in der Gemeinde auf. Während er im Teenageralter aber Freunde außerhalb der Freikirche fand und sich von der Institution distanzierte, wurden die Gottesdienste zu Claras Lebensmittelpunkt. Sie schloss dort enge Freundschaften mit Jungen und Mädchen. Als sie mit 13 Jahren in ein Sommerlager der Gemeinde fuhr, war das plötzlich falsch. „Mein Kumpel und ich haben aus einem Becher getrunken. Uns wurde deshalb vorgeworfen, dass wir uns für eine platonische Beziehung zu nah stünden“, sagt die heute 23-jährige Clara. Im Sommerlager wurde dann erklärt, dass sie bloß keinen Sex vor der Ehe haben sollten. „Wir durften uns zum Beispiel zur Begrüßung berühren, aber sollten uns nicht absichtlich erregen“, sagt Clara. Sie begann, den eigenen Körper als Hindernis zu sehen, das mit Angst und Sorge verbunden war.