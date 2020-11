Rezo kritisiert den staatlichen Umgang mit den Querdenker*innen

Erst war es „Die Zerstörung der CDU“, dann „Die Zerstörung der Presse“, jetzt ist die Querdenken-Bewegung dran: Youtuber Rezo hat am Sonntag ein Video mit dem Titel „Wenn Idioten deine Freiheit und Gesundheit gefährden“ veröffentlicht. Darin „zerstört“ er diesmal niemanden, sondern kritisiert den Umgang von Politik und Polizei mit den „Querdenken“-Demonstrant*innen scharf. Im Endeffekt leide darunter die gesamte Bevölkerung in Deutschland: „Wie sollst du von allen anderen erwarten, dass sie Abstriche in ihrem Leben machen, wenn so etwas geduldet wird?“, so Rezo.