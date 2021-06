Wieso Mitarbeiter*innen beim Lieferdienst „Gorillas“ streiken

Bunte Pappschilder und ein Banner mit der Aufschrift: „We want Santi back! No termination without warnings! No more Probezeit!“ wurden Donnerstagmittag in Berlin in die Kameras gehalten. Auslöser für die Proteste war die Entlassung des „Gorillas“-Mitarbeiter Santiago – Angaben der Protestierenden zufolge sei er lediglich einmal zu spät zur Arbeit erschienen. Das Unternehmen schreibt in einem Statement per Mail, die Gründe für die Entlassung seien „ausschließlich verhaltensbedingt“.