Als der Schnee in Berlin am 9. Februar so hoch lag, dass Fahrradfahren nicht mehr möglich war, machte Lieferando dort vorübergehend zu. Auch in anderen Städten bekamen Kurier*innen an Tagen mit extremen Witterungsbedingungen E-Mails mit der Information, dass sie nicht arbeiten müssen. „Wenn eine Stadt den Betrieb pausiert, ist klar, dass trotzdem alle bezahlt werden“, sagt Hannes* (32), der als Kurier und Betriebsrat bei Lieferando arbeitet. „Allerdings ist es jeden Tag aufs Neue schwierig einzuschätzen, ob das Wetter nun zumutbar ist oder nicht. Nicht in jeder Stadt gibt es eine Lieferando-Zentrale, der Arbeitgeber muss also manchmal aus der Ferne urteilen.“ Da gingen die Meinungen zwischen Unternehmen und Fahrer*innen schon mal auseinander: „Bei uns wurde zwischendurch wieder aufgemacht, aber viele Fahrer haben ihre Schichten aus Angst vor Unfällen abgesagt.“ Obwohl der Betrieb kurz darauf auch offiziell wieder geschlossen wurde, sei momentan noch nicht geklärt, ob Lieferando diese abgesagten Schichten bezahle.