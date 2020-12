Dieser Adventskalender macht auf ungerechtfertigte Polizeigewalt aufmerksam

Die Idee passt gut in dieses Jahr, in dem in Deutschland immer wieder intensiv über ungerechtfertigte Polizeigewalt diskutiert wird – auch im Zuge der „Black Lives Matter“-Proteste nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten. Gestritten wurde über das Thema auch nach der Veröffentlichung einer Kolumne von Hengameh Yaghoobifarah mit dem Titel „all cops are berufsunfähig“ in der taz.