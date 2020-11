Wie könnte Rassismus innerhalb der Polizei bekämpft werden?

Es ist sicher nicht so ist, dass die Mehrheit der Polizist*innen in Deutschland rassistisch ist. Aber es gibt eben ein strukturelles Problem, unter anderem, weil gesetzliche Grundlagen Diskriminierung begünstigen. Antirassismus- und interkulturelle Trainings in der Polizeiausbildung sind ein guter Ansatz, um dem entgegen zu wirken. Aber das Erfahrungswissen entwickelt sich ja erst in der Berufspraxis, solche Trainings müssten also häufiger durchgeführt werden. Außerdem gibt es zu wenig Reflexionsräume in der Polizei, Beamt*innen werden mit Negativerfahrungen alleingelassen. Coachings oder Supervisionen würden da helfen. Genauso wie eine bessere Fehlerkultur, in der Einsätze kritischer nachbesprochen werden. Was auch wichtig ist: Rassismus ist nicht nur ein Problem der Polizei, sondern ein gesamtgesellschaftliches. Wir alle tragen Stereotype in uns und wir müssen ernst nehmen, was Betroffene sagen. Das gilt aber natürlich ganz besonders für die Polizei, weil sie eine besondere Stellung in der Gesellschaft und ihr Handeln dadurch eine besondere Wirkung auf die Betroffenen hat.