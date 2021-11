Frauen, wie findet ihr es, wenn historische Frauenfiguren idealisiert werden?

Um deutlich zu machen, wieso in Geschichts- oder Kunstbüchern Männer eine größere Rolle spielen als Frauen, könnte man das auch genau so benennen, meinte eine meiner Freundinnen: Also in einem Disclaimer zum Beispiel erklären, wieso vor allem Männer bekannte Maler waren und mit welchen Hindernissen Frauen zu kämpfen hatten. So könnte das Verständnis weitergegeben werden: Es gibt und gab schon immer talentierte Frauen, aber sie hatten nicht die Chance, sichtbar zu werden. Vielleicht wird aus diesem Grund übrigens auch Frida Kahlo von vielen Frauen so verehrt – sie sticht als Frau heraus aus einer Masse männlicher Künstler.