Meine Oma hat mich als migrantische Frau extrem geprägt

Auch wenn viele dieser Mütter und Großmütter also noch immer misogyne Werte vertreten, denen ich deutlich widerspreche (wie die Heirat eines „Landsmannes“ als Ideal), haben sie uns das Kämpfen vorgelebt. Ich verurteile sie nicht dafür, dass sie oft ihre erzwungene Rolle als Hausfrauen ausführten und patriarchale Strukturen so verstärkten. Sie haben uns so viel unserer Kultur mitgegeben, in einem Deutschland, das nichts von diesen fremden Kulturen sehen oder hören wollte. Unsere kämpferischen Omas haben uns jungen, migrantischen Frauen die Basis für ein Leben gegeben, in dem wir unsere eigenen Freiheiten bestimmen können. In dem wir in der Lage sind, uns selbst zu empowern.