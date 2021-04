Queere Menschen, wer sind eure Idole?

„Für mich gibt es keine Idole, weil ich mich von niemandem repräsentiert fühle“, schreibt mir ein Bekannter auf Instagram. Er findet: Musiker wie Elton John oder Youtuber wie James Charles würden nur nur einen Bruchteil queerer Menschen abbilden. „Ich will einfach als normaler Mann wahrgenommen werden und nicht, dass der Rest der Welt denkt, alle Schwulen wären so wie sie“, sagt er. Ich verstehe seinen Gedanken, halte ihn aber für problematisch. Schließlich macht er so die schwulen Männer nieder, die nicht der maskulinen Norm entsprechen (Stichwort: internalisierte Homonegativität). Eine Freundin erklärt mir am Telefon genervt, was sie von Miley Cyrus hält: „Bei ihr wirkt das so, als könne man sich für irgendeine sexuelle Orientierung entscheiden; ein paar wilde Jahre als Lesbe und dann ab vor den Traualtar mit einem Mann.“