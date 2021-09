Junge Männer, habt ihr Angst davor, ein alter weißer Mann zu werden?

wohl wirklich kaum jemand will derzeit ein alter weißer Mann sein – zumindest nicht das, wofür der Begriff steht, nämlich verkürzt gesagt die Inkarnation des ewig Gestrigen. Wegen ihres Geschlechts und ihrer Hautfarbe genießen alte weiße Männer von Geburt an Privilegien, die andere nicht haben – und die sie auch nicht teilen möchten. Sie stehen für eine Gesellschaft, deren Strukturen sich an den Bedürfnissen einer einzigen Gruppe orientieren und in der Frauen, queere Menschen und People of Color weniger Platz und weniger Macht haben. Lust, sich das einzugestehen, haben alte weiße Männer aber wenig.