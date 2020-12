Frauen, wollt ihr des Feminismus wegen Chefinnen werden?

Natürlich ist es nicht allein eure Aufgabe, dieses Ungleichgewicht zu beenden. Geschlechtergerechtigkeit geht alle etwas an, vor allem in den Strukturen muss sich was ändern. Und das haben ja immer noch oft Männer in der Hand, denn sie sitzen eben meistens in den Positionen, die am Ende bestimmen, wer eine Beförderung bekommt – und wer nicht. Aber wie aktiv werdet ihr bei all dem selbst? Wie feministisch seid ihr im Büro?