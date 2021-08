Asexuelle Menschen, fühlt ihr euch manchmal zum Sex gedrängt?

Dass Sex nur in gegenseitigem Einvernehmen passieren darf und alles andere nicht in Ordnung und strafbar ist, ist klar. Mir geht es hier um die Frage: Gebt ihr manchmal euer Einverständnis zum Sex, obwohl ihr grundsätzlich kein Interesse daran habt, um jemandem einen Gefallen zu tun? Wie verhaltet ihr euch, wenn ihr an dem Sex kein Interesse habt, an der Person aber schon? Wie war das in eurer Jugend, als ihr vielleicht noch keine Worte hattet für eure Asexualität? Und was wünscht ihr euch von eurem allosexuellen Gegenüber?