Wie erleben asexuelle Menschen ihr Coming-out?

ich war erleichtert, als ich verstanden habe, dass ich lesbisch bin. Denn ich hatte lange gedacht: Das mit dem Verlieben, dem Küssen, dem Sex wird bei mir nie was. All meine Freundinnen hatten früher oder später begonnen, sich für Jungs zu interessieren, nur ich nicht. Ich hatte nicht mitreden können, wenn es darum ging, wer für wen schwärmt, weil ich nicht geglaubt habe, dass das, was ich fühle, auch Schwärmen ist. Ich hatte niemanden küssen wollen, nicht auch mal mit jemandem rummachen können im Club. Dann, plötzlich, ging das alles doch. Erst theoretisch; je mehr Menschen gegenüber ich out war, desto öfter auch tatsächlich.

Bei euch ist das anders. Asexualität kommt zwar in verschiedenen Formen: Manche finden die Vorstellung, Sex zu haben, völlig abstoßend, andere befriedigen ihre Partner*innen, wieder andere schlafen mit ihnen – aber als Ausdruck romantischer Liebe, nicht, weil sie sexuelle Anziehung spüren. Manche küssen gern, andere nicht. Und asexuell bedeutet nicht aromantisch: Asexuelle Menschen können sich verlieben. Trotzdem habt ihr wenig oder keine Lust auf etwas, das vielen anderen wichtig ist und Spaß macht. Sex ist omnipräsent in unserer Gesellschaft – in Büchern, Filmen und Serien, in der Werbung, und immer dann, wenn es um den gefragtesten Gossip geht.