Männer, denkt ihr auch über Schönheitsoperationen nach?

Laut der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie sind wir Frauen Hauptzielgruppe von Schönheitsoperationen. 87,8 Prozent aller OPs wurden 2020 an Frauen durchgeführt. Seit 2013 war der Wert im vergangenen Jahr noch nie so hoch. Für viele junge Frauen das größte Thema: Brüste. Groß und prall, aber bitte nicht zu groß – und auf keinen Fall hängend oder schielend sollen sie sein. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie lassen sich Frauen bis 30 Jahre am häufigsten die Brüste vergrößern. Insgesamt ist bei Frauen der beliebteste Eingriff die Faltenunterspritzung, gefolgt von der Behandlung mit Botox und der Brustvergrößerung. Männer sind seltener bei Schönheitschirurg*innen zu Gast – wenn aber doch, lassen sie sich am öftesten die Falten untersüritzen, die Oberlider straffen oder Fett absaugen.