„Glatze ist für mich keine Option“

Was Markus zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß: Es werden noch mehr Spritzen mit Kochsalzlösung folgen, die dafür sorgen, dass sich die Betäubung besser verteilt und sich die Kopfhaut von der Schädeldecke abhebt. So können die sogenannten „Grafts“ besser entnommen und verpflanzt werden. 4400 dieser Haarwurzeln, aus denen jeweils ein bis fünf Haare wachsen können, erhält Markus an diesem Tag. Dafür harrt er mit Pausen insgesamt 11,5 Stunden auf der Liege aus. Der erste Blick nach der Operation ist dann ein kleiner Schock: „Mein Kopf sah aus wie der eines Aliens. Man hat natürlich genau gesehen, wo die Haare verpflanzt worden sind. Da war alles knallrot.“ Zurück in Deutschland schickt er nach einigen Tagen Bilder des Heilprozesses an die Klinik in Istanbul, denn in wenigen Fällen kann es dazu kommen, dass sich der Transplantationsbereich entzündet oder das Eigenhaar abgestoßen wird. Bei Markus sieht aber alles gut aus. Und nun, rund dreieinhalb Monate nach der Operation, blickt der 38-Jährige bereits in ein anderes Spiegelbild – denn dort, wo einst alles kahl war, sprießen jetzt die ersten neuen Haare.