Hetero-Männer, steht ihr wirklich entweder auf Brüste oder Po?

So richtig beantworten kann ich das nicht, nur spekulieren. Die Faktenlage ist dünn. Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass Hintern und Brüste die Körperteile sind, die sich bei pubertierenden Mädchen am auffallendsten von ihrem vorpubertären Zustand unterscheiden und damit besonders faszinierend für Jungs sind. Dazu kommt dann noch eine generelle Vorliebe von Menschen, alles in binäre Kategorien einzuteilen, auch sich selbst: Bin ich eher der süße oder salzige Typ? Introvertiert oder extravertiert? Busen oder Popo? Eine andere Rolle spielt vielleicht der kleine Macht-Kick, den man als pickliger kleiner Wicht verspürt, wenn man diese unerreichbaren Wesen auf zwei Körperstellen reduziert. Und zusätzlich suggeriert ja die Aussage „Ich bin einfach ein Arsch-Typ“, dass man sich die Wahl zwischen dem einen und dem anderen sozusagen leisten könne, also den unausgesprochenen Zusatz „… und die Frauen, die nur große Brüste haben, sollen sich erstmal schön hinten anstellen!“ Damit wäre das Ganze quasi ein Tool, um Unsicherheit zu kompensieren. Sowas mögen wir.

Ich habe also einfach mal männliche Bekannte gefragt: „Arsch oder Titten?“

Vielleicht gibt es da aber auch evolutionsbiologische oder tiefenpsychologische Gründe. Wer zu wenig gestillt wurde, will die ganz großen Dinger. Oder wer schwach ist und Konflikten eher ausweicht, will eine Frau mit kräftiger Gesäßmuskulatur, die schnell mit ihm zusammen fliehen kann. Irgendsowas. You get the idea.