Hetero-Männer, reizt euch Reizwäsche?

ich hatte mal einen Freund, der war gegenüber eines Sexshops aufgewachsen. Das gefiel ihm, denn ihm gefiel, was er darin sah. Er mochte es auch als Erwachsener noch, daran vorbei zu schlendern, einen Katalog mitzunehmen und ihn dann daheim durchzublättern. An seinem Beispiel lernte ich früh: Egal ob Negligé, Strapsen oder einfach ein simpler Spitzen-BH – Männer erregt wohl, wenn Frauen sich in „sexy“ Stoffe hüllen. Aber kann man das so pauschal sagen? Das frage ich mich inzwischen.