Sehbehinderte Menschen, woran messt ihr Attraktivität?

den ersten Menschen, in den ich mich so richtig verliebt habe, lernte ich auf einer WG-Party kennen. Wir tranken und tanzten in dem kleinen Wohnzimmer der WG, es lief Musik, auf dem Wohnzimmertisch standen halbvolle Becher und Bierflaschen. Ich hatte schon ein paar Mischen intus als ich Paul (nennen wir ihn mal so) das erste Mal sah. Ich will nicht sagen, dass Anziehung immer körperlich sein muss. Aber als ich damals mit Paul in der WG-Küche stand, waren seine blauen Augen, dass er genau einen Kopf größer als ich war und sein Lachen die Dinge, die dieses herrlich flatternde Gefühl in meinem Bauch auslösten. Auch wenn ich sonst Leute kennenlerne, spielt ihr Aussehen eine Rolle, wenn es darum geht, ob ich mir mehr als Freundschaft mit ihnen vorstellen könnte.