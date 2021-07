Kleine Männer, was macht eure Größe mit euch?

Denn als normal gilt: Der Mann ist groß. Größer als die Frauen in seinem Leben. Studien haben nachgewiesen, dass Hetero-Frauen größere Männer als Partner bevorzugen. Die Forschenden erklären das damit, dass Frauen sich von großen Männern besser beschützt fühlen würden. Außerdem werde körperliche Größe wohl als ein Zeichen für Gesundheit, guten Genpool und Status verstanden. Und auch heute, wo Frauen die gleichen Jobs haben wie Männer, wir schon lange nicht mehr sammeln und jagen müssen und auch keine Beschützer brauchen, hält sich diese Vorstellung offenbar hartnäckig. Das sieht man auf Tinder. Da geben nämlich die meisten Männer ihre Körpergröße schon direkt im Profil an, neben Name und Alter.