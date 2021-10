Frauen, träumt ihr heimlich davon, euch vom Job ins Muttersein zu flüchten?

Denn zur Wahrheit gehört ja auch alles, was ihr in eurer Frage schon anklingen lasst: Kinder sind nicht „eine Aufgabe“, die leichter zu bewältigen ist als das, was man im Job jeden Tag so machen muss. Ein Baby, das ist nicht irgendein Herzens-Projekt, für das man die eine oder andere Nachtschicht einlegt – es ist ein Mensch, der uns zum Überleben braucht. Ein Baby bringt nie endende Aufgaben mit sich. Und sehr viel Schlafmangel. Schon vor der Geburt ist ja jede Menge zu tun: Elterngeld, Elternzeit, Hebammen-Suche, die Auswahl eines Kranken- oder Geburtshauses. All die Entscheidungen: Welcher Kinderwagen? Brauche ich einen Geburtsvorbereitungskurs? Wie sinnvoll ist Schwangerschaftsyoga? Will ich all die Babyklamotten, die meine Cousine mir schenken will? Und wie sage ich ihr möglichst schonend, dass nicht? Die Liste ist endlos lang.