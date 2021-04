Bisexuelle Menschen, seid ihr nicht eigentlich pansexuell?

Was mich aber viel mehr hemmt, mich pansexuell zu nennen, ist etwas anderes: das Gefühl, es auch beweisen zu müssen. Ich glaube, viele nicht-heterosexuelle Menschen kennen das. Ich hole kurz aus: Ich finde Frauen schon immer interessant, dachte aber lange, ich sei einfach nur experimentierfreudig. Erst als ich mich auch in Frauen verliebt habe und wusste, dass ich mehr will als nur Abenteuer, habe ich vorsichtig angefangen, mich bisexuell zu nennen. Tatsächlich komme ich mir bis heute dabei manchmal heuchlerisch vor. Denn ich hatte noch nie eine lesbische Beziehung. Ihr seht: Schon als bisexuelle Person fühle ich den Druck, mir und anderen beweisen zu müssen, dass ich nicht nur auf Männer stehe. Dieser Druck würde mit der Bezeichnung pansexuell noch steigen. Denn ich habe das Gefühl, den Begriff pansexuell erst für mich benutzen zu dürfen, wenn ich mal was mit einer non-binären Person hatte oder zumindest in eine verliebt war. Oder in deinen Worten: Der Maßstab sind (zumindest für mich) Tatsachen und nicht Was-wäre-wenn-Konstrukte.